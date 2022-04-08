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NEWSru.co.il :: Спорт8 апреля 2022 г., 14:39

Капитан сборной Украины: "Нужно дисквалифицировать всех российских теннисистов"

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Ольга Савчук

15-16 апреля в матче Кубка Билли Джин Кинг украинки встретятся с американскими теннисистками.

Состав сборной Украины: Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Людмила и Надежда Киченок.

Состав сборной США: Даниэль Коллинс, Джессика Пегула, Элисон Риск, Шелби Роджерс и Дезире Кравчик.

Впервые капитаном сборной Украины будет Ольга Савчук.


В интервью сайту Sport.ua она ответила на вопрос "Что думаете о санкциях, которые ввели по отношению к российским и белорусским теннисным организациям? Нужно ли вводить дополнительные санкции к спортсменам? "

" Я согласна со всеми нашими теннисистами, которые высказали ранее свою позицию. Должна быть полная дисквалификация. Потому что это общая вина, это их правительство, они его выбирали и не могут быть ни при чем. Почему люди, которые потеряли в россии работу, которые жили от зарплаты до зарплаты, на них санкции есть, а на спортсменах нет? Если санкции вводятся, то должны охватить всех".

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