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NEWSru.co.il :: Спорт8 апреля 2022 г., 14:58

Чемпионат Италии. Великолепный гол Джовинко в Серии С

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Чемпионат Италии. Великолепный гол Джовинко в Серии С

В матче 33-го тура группы С Серии С (третий дивизион итальянского футбола) "Таранто" победил "Монополи" 2:0.

Повышенное внимание к матчу привлек гол, забитый Джовинко. Речь идет не о знаменитом Себастьяне Джовинко, а о его младшем брате Джузеппе Джовинко, который когда-то играл в юношеском составе "Ювентуса", но всю взрослую карьеру провел в Серии С.

На 14-й минуте он нанес в падении великолепный удар метров с 35. "Парашют" застал врасплох голкипера "Монополи" Леонардо Лория, который всего два года назад был основным вратарем резервного состава "Ювентуса" 2:0.


Первый гол на 10-й минуте Андреа Саранити.

Видео великолепного гола можно посмотреть на сайте sportsport.ba.

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