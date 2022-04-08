Чемпионат мира по хоккею. Белорусы помогли сборной ОАЭ стать победителем дивизиона 3 А
В Люксембурге завершился чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3А. Победителем стала и вышла в дивизион 2В сборная ОАЭ.
В турнире также принимали участие сборные Турции, Туркменистана, Люксембурга и Тайваня (сборная КНДР от участия в чемпионате отказалась).
В составе сборной ОАЭ выступали четыре белорусских хоккеиста: форварды Александр Усенко и Максим Захаров, защитники Дмитрий Шаповалов и Виталий Савко, сообщает"Трибуна".
Максим Захаров стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 22 очка в четырех играх.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 06 апреля 2022
Хоккей. Израильский арбитр обслуживает матчи чемпионата мира
Хоккей. Израильский арбитр обслуживает матчи чемпионата мира
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 марта 2022
Хоккей с мячом. В финале женского чемпионата мира встретятся сборные Швеции и Норвегии
Хоккей с мячом. В финале женского чемпионата мира встретятся сборные Швеции и Норвегии
// NEWSru.co.il // Спорт // 26 марта 2022
Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки проиграли сборной Сербии
Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки проиграли сборной Сербии
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 марта 2022
Чемпионат мира по хоккею. Эстонки разгромили сборную Израиля
Чемпионат мира по хоккею. Эстонки разгромили сборную Израиля