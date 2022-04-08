Иерусалим:
9 - 25°
Тель-Авив:
14 - 23°
Эйлат:
18 - 38°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт8 апреля 2022 г., 15:35

Чемпионат мира по хоккею. Белорусы помогли сборной ОАЭ стать победителем дивизиона 3 А

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Чемпионат мира по хоккею. Белорусы помогли сборной ОАЭ стать победителем дивизиона 3 А

В Люксембурге завершился чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3А. Победителем стала и вышла в дивизион 2В сборная ОАЭ.

В турнире также принимали участие сборные Турции, Туркменистана, Люксембурга и Тайваня (сборная КНДР от участия в чемпионате отказалась).

В составе сборной ОАЭ выступали четыре белорусских хоккеиста: форварды Александр Усенко и Максим Захаров, защитники Дмитрий Шаповалов и Виталий Савко, сообщает"Трибуна".

Максим Захаров стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 22 очка в четырех играх.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 06 апреля 2022
Хоккей. Израильский арбитр обслуживает матчи чемпионата мира
// NEWSru.co.il // Спорт // 27 марта 2022
Хоккей с мячом. В финале женского чемпионата мира встретятся сборные Швеции и Норвегии
// NEWSru.co.il // Спорт // 26 марта 2022
Чемпионат мира по хоккею. Израильтянки проиграли сборной Сербии
// NEWSru.co.il // Спорт // 23 марта 2022
Чемпионат мира по хоккею. Эстонки разгромили сборную Израиля

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:35 Чемпионат мира по хоккею. Белорусы помогли сборной ОАЭ стать победителем дивизиона 3 А
14:58 Чемпионат Италии. Великолепный гол Джовинко в Серии С
14:39 Капитан сборной Украины: "Нужно дисквалифицировать всех российских теннисистов"
12:27 Женская волейбольная Лига наций. Сборную России заменят болгарки
12:05 Плавание. Состав сборной Израиля на турнире в Швеции
08:09 "Трипл-дабл" Сиакама. 49 очков Эдвардса. Поражение "Лейкерс"
07:07 Лига конференций. Норвежцы победили "волков" Моуриньо.
06:47 Лига Европы. "Барселона" не смогла победить в Германии
22:55 Евролига. "Маккаби" разгромил "Барселону"
22:23 Лига конференций. Веселый матч в Роттердаме. Вратарь сборной Израиля пропустил три гола
Загрузка...