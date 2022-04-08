Чемпионат мира по хоккею. Белорусы помогли сборной ОАЭ стать победителем дивизиона 3 А

В Люксембурге завершился чемпионат мира по хоккею в дивизионе 3А. Победителем стала и вышла в дивизион 2В сборная ОАЭ.

В турнире также принимали участие сборные Турции, Туркменистана, Люксембурга и Тайваня (сборная КНДР от участия в чемпионате отказалась).

В составе сборной ОАЭ выступали четыре белорусских хоккеиста: форварды Александр Усенко и Максим Захаров, защитники Дмитрий Шаповалов и Виталий Савко, сообщает"Трибуна".

Максим Захаров стал лучшим бомбардиром турнира, набрав 22 очка в четырех играх.