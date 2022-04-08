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NEWSru.co.il :: Спорт8 апреля 2022 г., 12:27

Женская волейбольная Лига наций. Сборную России заменят болгарки

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Женская волейбольная Лига наций. Сборную России заменят болгарки

Матчи Женской волейбольной Лиги наций, перенесенные из России, пройдут в Софии и Гданьске, сообщает портал Inside the Games.

Сборная Болгарии заменит сборную России в матчах лиги.

София примет игры, которые должны были пройти в Уфе.

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