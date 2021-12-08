Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту Пекинской олимпиады
Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон подтвердил, что Австралия присоединится к дипломатическому бойкоту зимних олимпийских игр в Пекине в знак протеста против нарушения прав человека властями Китая, сообщает The Sydney Morning Herald.
Он назвал это решение правильным и отметил, что австралийские спортсмены смогут принять участие в олимпиаде.
Ранее о дипломатическом бойкоте олимпиады объявили власти США.
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