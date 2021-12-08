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NEWSru.co.il :: Спорт8 декабря 2021 г., 09:20

Умер известный советский футболист

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Умер известный советский футболист

8 декабря на 62-м году жизни умер известный советский футболист и российский тренер Игорь Гамула, сообщает РИА Новости.

Полузащитник выступал за команды "Заря" (Ворошиловград), СКА (Ростов-на-Дону) (обладатель Кубка СССР 1981 года), "Ростсельмаш", "Атоммаш" (Волгодонск), "Кристалл" (Херсон).

В 1992 году Игорь Гамула был играющим тренером херсонской "Таврии".


Он тренировал команды "Черноморец" (Новороссийск), "Даугава" (Дугавпилс), "Динабург" (Даугавпилс), "Закарпатье" (Ужгород), "Ростов".

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