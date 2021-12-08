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NEWSru.co.il :: Спорт8 декабря 2021 г., 10:35

Серена Уильямс не выступит на Открытом чемпионате Австралии

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Серена Уильямс не выступит на Открытом чемпионате Австралии

Американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии в 2022 году.

Заявление бывшей первой ракетки мира опубликовано на официальном сайте турнира.

Серена пишет, что "решение было непростым, но физически она не готова к турниру".

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