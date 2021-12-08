Серена Уильямс не выступит на Открытом чемпионате Австралии
Американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии в 2022 году.
Заявление бывшей первой ракетки мира опубликовано на официальном сайте турнира.
Серена пишет, что "решение было непростым, но физически она не готова к турниру".
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