Серена Уильямс не выступит на Открытом чемпионате Австралии

Американская теннисистка Серена Уильямс сообщила, что не выступит на Открытом чемпионате Австралии в 2022 году.

Заявление бывшей первой ракетки мира опубликовано на официальном сайте турнира.

Серена пишет, что "решение было непростым, но физически она не готова к турниру".