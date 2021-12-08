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NEWSru.co.il :: Спорт8 декабря 2021 г., 10:21

Умер известный баскетболист, перенесший инсульт во время тренировки

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Стеван Еловац в матче за "Даллас Мэверикс". Летняя лига НБА. 2016 год

5 декабря на 33-м году жизни скончался известный сербский баскетболист Стеван Еловац, сообщает Sports.ru.

14 ноября во время тренировки тяжелый форвард АЕКа перенес инсульт. Несколько дней назад спортсмена перевезли из Греции в Сербию.

Стеван Еловац выступал за клубы "Визура", "Мега" (Визура), "Црвена Звезда", "Анталья", "Ювентус" (Казерта, Италия), "Летувос Ритас", "Сарагоса", "Нижний Новгород", "Броз Баскет" (Бамберг), "Газиантеп" (Турция), АЕК.


В мае 2018 года он был признан самым ценным игроком Единой лиги ВТБ.

Стеван Еловац выступал за сборную Сербии.

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