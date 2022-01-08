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NEWSru.co.il :: Спорт8 января 2022 г., 12:21

Менеджера Александра Емельяненко подозревают в изнасиловании

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Менеджера Александра Емельяненко подозревают в изнасиловании

Менеджера российского бойца ММА Александра Емельяненко Азамата Бостанова задержали по подозрению в изнасиловании и избиении, сообщает РЕН-ТВ.

30-летняя женщина попала в больницу с тяжелыми травмами.

Она обвинила Бостанова в избиении и изнасиловании.


У женщины диагностировали перелом ребра и серьезное повреждение грудной клетки.

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