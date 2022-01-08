Менеджера Александра Емельяненко подозревают в изнасиловании
Менеджера российского бойца ММА Александра Емельяненко Азамата Бостанова задержали по подозрению в изнасиловании и избиении, сообщает РЕН-ТВ.
30-летняя женщина попала в больницу с тяжелыми травмами.
Она обвинила Бостанова в избиении и изнасиловании.
У женщины диагностировали перелом ребра и серьезное повреждение грудной клетки.
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