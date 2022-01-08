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NEWSru.co.il :: Спорт8 января 2022 г., 23:12

Проигрывая 0:2 на 71-й минуте, "Боруссия" сумела победить

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Беллингем сравенивает счет

В матче восемнадцатого тура чемпионата Германии "Боруссия" (Дортмунд) в гостях одержала волевую победу над "Айнтрахтом" (Франкфурт) 3:2.

"Айнтрахт": Трапп, Н`Дика, Хинтереггер, Чэндлер, Тута, Хрустич (Гонсалу Пасьенсия, 90+2), Костич, Камада (Хасебе, 79), Роде (Якич, 66), Линдстрем (Ламмерс, 66), Борре

"Боруссия": Кобель, Рафаэл Геррейру, Хуммельс, Менье, Дауд, Ройс (Витсель, 90+2), Брандт (Азар, 65), Беллингем, Эмре Джан, Холанн, Мален

В первом тайме преимущество было у хозяев. После перерыва "Айнтрахт" "подсел" физически, а гости ощутимо прибавили.


Гости могли выйти вперед на второй минуте. Хуммельс сделал длинный пас вперед. Тома Менье ворвался в штрафную и опасно пробил в дальнюю "девятку". Трапп выручил, переведя мяч на угловой.

На 16-й минуте Костич навесил со штрафного. Рафаэль Борре, летом перешедший из "Ривер Плейта", открыл счет 1:0. На 24-й минуте защитник неудачно сыграл в своей штрафной. Борре воспользовался ошибкой и отправил мяч в сетку 2:0.

На 29-й минуте хозяева могли доводить счет до крупного, но после удара Н`Дика мяч попал в штангу. на 34-й минуте хозяева провели стремительную контратаку "два в два". Линдстрем пробил неточно.

На последних секундах первого тайма могла забить "Боруссия". После подачи углового Хуммельс бьет. Трапп мяч парировал. Мален добивал, но мяч попал в штангу.

На 47-й минуте Линдстрем вышел один на один, но переиграть вратаря не сумел.

"Боруссия" активизировалась. Опасно, но неточно пробили Холанн и Брандт. На 71-й минуте Холанн вывел Азара один на один 2:1. На 87-й минуте Менье навесил. Беллингем ударом головой сравнял счет 2:2. На 89-й минуте мяч у Холанна выбили. Дауд пробил из-за пределов штрафной 2:3.

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