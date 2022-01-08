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NEWSru.co.il :: Спорт8 января 2022 г., 09:25

"Бавария" проиграла "Боруссии". Левандовски забил. Ваннер установил рекорд

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"Бавария" проиграла "Боруссии"

В матче восемнадцатого тура чемпионата Германии "Бавария" на своем поле сенсационно проиграла гладбахской "Боруссии" 1:2.

Пауль Ваннер, вышедший на замену на 75-й минуте, стал самым молодым игроком "Баварии" в матчах Бундеслиги - 16 лет и 15 дней.

"Бавария": Ульрайх, Зюле, Павар, Киммих, Забитцер, Рока (Ваннер, 75), Мусиала, Гнабри, Левандовски, Мюллер, Тильман (Копадо, 75)

"Боруссия": Зоммер, Лайнер (Бенеш, 79), Нец, Янчке (Байер, 67), Гинтер, Эльведи, Крамер (Херрманн, 79), Коне, Нойхаус (Плеа, 67), Штиндль (Тюрам, 90), Эмболо


Прервалась серия из 7 побед "Баварии". "Жеребцы" не могли выиграть пять матчей подряд - последний раз "Боруссия" побеждала в конце ноября.

"Бавария" владела преимуществом (59% владения мячом, 19:9 по ударам, 8:3 по точным ударам).

На 18-й минуте Мюллер сбросил мяч в штрафную. Роберт Левандовски пробил в дальний угол 1:0.

На 27-й минуте воспитанник "Мюнхена 1860" Флориан Нойхауз сравнял счет 1:1. На 31-й минуте после подачи углового Стефан Лайнер головой отправил мяч в угол ворот 1:2.

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