Кубок АТР. Канадцы победили сборную России в полуфинале
Сборная Канады вышла в финал Кубка АТР, который проходит в Сиднее. В финале канадцы сыграют со сборной Испании.
В полуфинале канадцы победили сборную России 2:1.
Денис Шаповалов победил Романа Сафиуллина 6:4, 5:7, 6:4.
Феликс Оже-Альяссим проиграл Даниилу Медведеву 4:6, 0:6.
Шаповалов и Оже-Альяссим победили Сафиуллина и Медведева 4:6, 7:5, 10:7.
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