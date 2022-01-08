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NEWSru.co.il :: Спорт8 января 2022 г., 11:19

Кубок АТР. Канадцы победили сборную России в полуфинале

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Кубок АТР. Канадцы победили сборную России в полуфинале

Сборная Канады вышла в финал Кубка АТР, который проходит в Сиднее. В финале канадцы сыграют со сборной Испании.

В полуфинале канадцы победили сборную России 2:1.

Денис Шаповалов победил Романа Сафиуллина 6:4, 5:7, 6:4.

Феликс Оже-Альяссим проиграл Даниилу Медведеву 4:6, 0:6.

Шаповалов и Оже-Альяссим победили Сафиуллина и Медведева 4:6, 7:5, 10:7.


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Первым финалистом Кубка АТР стала сборная Испании

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