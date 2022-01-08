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NEWSru.co.il :: Спорт8 января 2022 г., 11:34

Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Аделаиде

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Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Аделаиде

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина стала первой финалисткой турнира Adelaide International (хард, призовой фонд 700 тысяч долларов) .

В полуфинале она обыграла японку Мисаки Дои 6:4, 6:3.

Во втором полуфинале встречаются полька Ига Швентек и австралийка Эшли Барти.

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