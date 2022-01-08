Чемпионат Израиля. 13 голов и два удаления в трех матчах. Хайфский "Маккаби" выходит в лидеры
Состоялись матчи семнадцатого тура чемпионата Израиля. Лидировавший "Апоэль" (Беэр-Шева) проиграл тель-авивскому "Маккаби" 0:1. Ошибкой конкурента воспользовался хайфский "Маккаби", вышедший в лидеры.
Апоэль (Ноф а-Галиль) - Ирони (Кирьят-Шмона) 2:6
На 26-й минуте (при счете 1:2) хозяева остались в меньшинстве. Давид Аква получил вторую желтую карточку.
Маккаби (Петах-Тиква) - Маккаби (Хайфа) 0:4
Хозяева остались в меньшинстве на 20-й минуте (при счете 0:1). Был удален Ярден Коэн.
Маккаби (Тель-Авив) - Апоэль (Беэр-Шева) 1:0
Победный гол на 65-й минуте забил Осама Халайла.
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