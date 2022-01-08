Победы команд Даббура и Тедеско. Результаты матчей

Израильский форвард Мунас Даббур вышел в стартовом составе хозяев и был заменен на 72-й минуте (при счете 2:1).

В матче с аутсайдером хозяева на 60-й минуте вели в счете 2:0, но упустили победу.

"Если у нас получилось, то это может каждая"

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