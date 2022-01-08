Победы команд Даббура и Тедеско. Результаты матчей
Сыграны матчи восемнадцатого тура чемпионата Германии. "Лейпциг" разгромил "Майнц" 4:1. "Хоффенхайм" победил "Аугсбург" 3:1.
Лейпциг - Майнц 4:1
Байер (Леверкузен) - Унион (Берлин) 2:2
Оба мяча в ворота хозяев забил Гриша Премель.
Фрайбург - Арминия (Билефельд) 2:2
В матче с аутсайдером хозяева на 60-й минуте вели в счете 2:0, но упустили победу.
Хоффенхайм - Аугсбург 3:1
Израильский форвард Мунас Даббур вышел в стартовом составе хозяев и был заменен на 72-й минуте (при счете 2:1).
Гройтер Фюрт - Штутгарт 0:0
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