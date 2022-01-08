Иерусалим:
10 - 16°
Тель-Авив:
11 - 19°
Эйлат:
12 - 25°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Спорт8 января 2022 г., 18:44

Победы команд Даббура и Тедеско. Результаты матчей

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Победы команд Даббура и Тедеско. Результаты матчей

Сыграны матчи восемнадцатого тура чемпионата Германии. "Лейпциг" разгромил "Майнц" 4:1. "Хоффенхайм" победил "Аугсбург" 3:1.

Лейпциг - Майнц 4:1

Байер (Леверкузен) - Унион (Берлин) 2:2

Оба мяча в ворота хозяев забил Гриша Премель.

Фрайбург - Арминия (Билефельд) 2:2


В матче с аутсайдером хозяева на 60-й минуте вели в счете 2:0, но упустили победу.

Хоффенхайм - Аугсбург 3:1

Израильский форвард Мунас Даббур вышел в стартовом составе хозяев и был заменен на 72-й минуте (при счете 2:1).

Гройтер Фюрт - Штутгарт 0:0

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // Спорт // 08 января 2022
Чемпионат Израиля. Тель-авивский "Апоэль" победил одноклубников из Хайфы
// NEWSru.co.il // Спорт // 08 января 2022
"Апоэль" (Беэр-Шева) согласовал условия контракта с португальским полузащитником
// NEWSru.co.il // Спорт // 08 января 2022
"Бавария" проиграла "Боруссии". Левандовски забил. Ваннер установил рекорд
// NEWSru.co.il // Спорт // 08 января 2022
Вратарь "Бордо" подарил "Марселю" победу

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

20:25 Чемпионат Катара. Усман Кулибали потерял сознание во время матча
18:44 Победы команд Даббура и Тедеско. Результаты матчей
17:54 Чемпионат Израиля. Тель-авивский "Апоэль" победил одноклубников из Хайфы
13:39 Российский боксер умер после нокаута
13:14 Умер советский тяжелоатлет, чемпион Московской олимпиады
12:21 Менеджера Александра Емельяненко подозревают в изнасиловании
12:04 "Апоэль" (Беэр-Шева) согласовал условия контракта с португальским полузащитником
11:49 Умер известный советский хоккеист
11:34 Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Аделаиде
11:19 Кубок АТР. Канадцы победили сборную России в полуфинале
Загрузка...