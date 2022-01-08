Чемпионат Катара. Усман Кулибали потерял сознание во время матча
Матч тринадцатого тура чемпионата Катара между командами "Аль-Рйан" и "Аль-Вакра" был прерван, а затем отменен из-за неприятного инцидента.
В конце первого тайма защитник "Аль-Вакры" Усман Кулибали потерял сознание.
Ему была оказана медицинская помощь. Он был доставлен в больницу в Дохе.
Испанское издание Marca сообщает со ссылкой на местного журналиста, что жизнь футболиста вне опасности.
Усман Кулибали выступает за сборную Мали. Ранее он играл за клубы "Генгам", "Брест", "Платаниас" (Греция) и "Панатинаикос" (Афины).
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 08 января 2022
Чемпионат Израиля. Тель-авивский "Апоэль" победил одноклубников из Хайфы
Чемпионат Израиля. Тель-авивский "Апоэль" победил одноклубников из Хайфы
// NEWSru.co.il // Спорт // 08 января 2022
"Апоэль" (Беэр-Шева) согласовал условия контракта с португальским полузащитником
"Апоэль" (Беэр-Шева) согласовал условия контракта с португальским полузащитником
// NEWSru.co.il // Спорт // 08 января 2022
"Бавария" проиграла "Боруссии". Левандовски забил. Ваннер установил рекорд
"Бавария" проиграла "Боруссии". Левандовски забил. Ваннер установил рекорд