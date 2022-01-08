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NEWSru.co.il :: Спорт8 января 2022 г., 20:25

Чемпионат Катара. Усман Кулибали потерял сознание во время матча

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Усман Кулибали

Матч тринадцатого тура чемпионата Катара между командами "Аль-Рйан" и "Аль-Вакра" был прерван, а затем отменен из-за неприятного инцидента.

В конце первого тайма защитник "Аль-Вакры" Усман Кулибали потерял сознание.

Ему была оказана медицинская помощь. Он был доставлен в больницу в Дохе.

Испанское издание Marca сообщает со ссылкой на местного журналиста, что жизнь футболиста вне опасности.


Усман Кулибали выступает за сборную Мали. Ранее он играл за клубы "Генгам", "Брест", "Платаниас" (Греция) и "Панатинаикос" (Афины).

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