Чемпионат Катара. Усман Кулибали потерял сознание во время матча

Матч тринадцатого тура чемпионата Катара между командами "Аль-Рйан" и "Аль-Вакра" был прерван, а затем отменен из-за неприятного инцидента.

В конце первого тайма защитник "Аль-Вакры" Усман Кулибали потерял сознание.

Ему была оказана медицинская помощь. Он был доставлен в больницу в Дохе.

Испанское издание Marca сообщает со ссылкой на местного журналиста, что жизнь футболиста вне опасности.

Усман Кулибали выступает за сборную Мали. Ранее он играл за клубы "Генгам", "Брест", "Платаниас" (Греция) и "Панатинаикос" (Афины).