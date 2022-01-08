"Барселона" не смогла обыграть "Гранаду". Результаты матчей
Состоялись матчи двадцатого тура чемпионата Испании. "Барселона" сыграла вничью с "Гранадой" 1:1.
Леванте (Валенсия) - Мальорка 2:0
Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Сельта (Виго) 1:0
Гранада - Барселона 1:1
У гостей было значительное преимущество. Но, оставшись в меньшинстве, каталонцы не сумели удержать победу. Хави сделал неудачные замены, заметно ослабившие "гранатовых" в концовке встречи.
На 57-й минуте Алвес навесил. Люк де Йонг пробил головой 0:1.
На 79-й минуте Гави грубо атаковал Кольядо и получил вторую желтую карточку.
На 89-й минуте хозяева подали угловой. Защитники сыграли неудачно. Антонио Пуэртас сравнял счет 1:1.
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