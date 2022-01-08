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NEWSru.co.il :: Спорт8 января 2022 г., 22:28

"Барселона" не смогла обыграть "Гранаду". Результаты матчей

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"Барселона" не смогла обыграть "Гранаду"

Состоялись матчи двадцатого тура чемпионата Испании. "Барселона" сыграла вничью с "Гранадой" 1:1.

Леванте (Валенсия) - Мальорка 2:0

Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) - Сельта (Виго) 1:0

Гранада - Барселона 1:1

У гостей было значительное преимущество. Но, оставшись в меньшинстве, каталонцы не сумели удержать победу. Хави сделал неудачные замены, заметно ослабившие "гранатовых" в концовке встречи.


На 57-й минуте Алвес навесил. Люк де Йонг пробил головой 0:1.

На 79-й минуте Гави грубо атаковал Кольядо и получил вторую желтую карточку.

На 89-й минуте хозяева подали угловой. Защитники сыграли неудачно. Антонио Пуэртас сравнял счет 1:1.

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