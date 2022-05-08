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NEWSru.co.il :: Спорт8 мая 2022 г., 07:56

Бокс. Сенсация в Лас-Вегасе. Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса

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Бокс. Сенсация в Лас-Вегасе. Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса

В Лас-Вегасе состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA. Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул, победив по очкам мексиканца Сауля Альвареса.

Счет по всем карточкам 115:113.

"Канело" - абсолютный чемпион мира во втором среднем весе. Он проводил первый бой в "более тяжелом" дивизионе.

Матч прошел с явным преимуществом россиянина.


Сауль Альварес потерпел второк поражение в 61 бою (первый раз он проиграл Флойду Мейвезеру).

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