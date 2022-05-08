Бокс. Сенсация в Лас-Вегасе. Дмитрий Бивол победил Сауля Альвареса

В Лас-Вегасе состоялся бой за звание чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе по версии WBA. Россиянин Дмитрий Бивол защитил титул, победив по очкам мексиканца Сауля Альвареса.

Счет по всем карточкам 115:113.

"Канело" - абсолютный чемпион мира во втором среднем весе. Он проводил первый бой в "более тяжелом" дивизионе.

Матч прошел с явным преимуществом россиянина.

Сауль Альварес потерпел второк поражение в 61 бою (первый раз он проиграл Флойду Мейвезеру).