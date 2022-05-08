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NEWSru.co.il :: Спорт8 мая 2022 г., 10:24

Дзюдо. Европейский кубок. В финале израильтянин проиграл египтянину. Инбаль Шемеш завоевала золото

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Дзюдо. Европейский кубок. В финале израильтянин проиграл египтянину. Инбаль Шемеш завоевала золото

В Сараево проходит Европейский кубок по дзюдо. В нем принимают участие 237 спортсменов из 27 стран.

Израильтянин Натанель Журовель (весовая категория до 66 кг) завоевал серебряную медаль.

В финале он проиграл египтянину Мохамеду Абдельмавгуду.

Израильтянин Омер Ман, выступающий в той же весовой категории, проиграл схватку за третье место.

Майя Леопольд (весовая категория до 57 кг) проиграла поединок за бронзовую медаль.


Инбаль Шемеш (весовая категория до 63 кг) в финале победила словенку Каю Шустер.

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