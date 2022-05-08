Дзюдо. Европейский кубок. В финале израильтянин проиграл египтянину. Инбаль Шемеш завоевала золото
В Сараево проходит Европейский кубок по дзюдо. В нем принимают участие 237 спортсменов из 27 стран.
Израильтянин Натанель Журовель (весовая категория до 66 кг) завоевал серебряную медаль.
В финале он проиграл египтянину Мохамеду Абдельмавгуду.
Израильтянин Омер Ман, выступающий в той же весовой категории, проиграл схватку за третье место.
Майя Леопольд (весовая категория до 57 кг) проиграла поединок за бронзовую медаль.
Инбаль Шемеш (весовая категория до 63 кг) в финале победила словенку Каю Шустер.
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