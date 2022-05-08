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NEWSru.co.il :: Спорт8 мая 2022 г., 11:21

Грубая ошибка вратаря привела к поражению "Герты"

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Грубая ошибка вратаря привела к поражению "Герты"

В матче тридцать третьего тура чемпионата Германии столичная "Герта" проиграла на своем поле "Майнцу" 1:2.

В случае победы берлинская команда сохраняла бы место в Бундеслиге.

"Карнавальщики", которым уже ничего не нужно (команда занимает 9-е место и просто доигрывает сезон), одержали третью выездную победу в сезоне. Хуже в гостях в этом чемпионате играет только "Гройтер Фюрт", уже вылетевший из Бундеслиги.

На 25-й минуте Сильван Видмер прострелил (ударом это не назовешь). Но голкипер берлинцев Марсель Лотка допустил невероятную ошибку, пропустив мяч в ближний угол 0:1.


На последних секундах первого тайма Дэви Зелке реализовал пенальти 1:1.

На 81-й минуте после подачи углового Штефан Белл пробил головой - точно в нижний угол 1:2.

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