"Нант" стал обладателем Кубка Франции
"Нант" в четвертый раз стал обладателем Кубка Франции (впервые с 2000 года). В финале "канарейки" победили "Ниццу" 1:0.
В первом тайме игра была скучной. Соперники практически не создавали опасных моментов.
На 47-й минуте Людовик Блас реализовал пенальти 0:1. Через две минуты "Нант" мог удвоить преимущество, но после удара Чиривельи мяч пролетел рядом со штангой.
На 72-й минуте момент создала "Ницца". Голкипер парировал мяч после сильного удара Гуири.
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