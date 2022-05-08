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NEWSru.co.il :: Спорт8 мая 2022 г., 07:40

"Нант" стал обладателем Кубка Франции

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"Нант" стал обладателем Кубка Франции

"Нант" в четвертый раз стал обладателем Кубка Франции (впервые с 2000 года). В финале "канарейки" победили "Ниццу" 1:0.

В первом тайме игра была скучной. Соперники практически не создавали опасных моментов.

На 47-й минуте Людовик Блас реализовал пенальти 0:1. Через две минуты "Нант" мог удвоить преимущество, но после удара Чиривельи мяч пролетел рядом со штангой.

На 72-й минуте момент создала "Ницца". Голкипер парировал мяч после сильного удара Гуири.


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