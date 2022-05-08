НБА. "Милуоки" и "Голден Стэйт" вышли вперед
Продолжается второй раунд плэй-офф НБА. "Милуоки" одолел "Бостон" 103:101. "Голден Стэйт" разгромил "Мемфис" 142:112.
Милуоки Бакс - Бостон Селтикс 103:101 (счет в серии 2:1)
"Кельты" вернулись в игру в последней четверти 34:23.
Потрясающий матч провел лидер "Милуоки" Яннис Адетокунбо (42 + 12 подборов + 8передач).
Голден Стэйт Уорриорз - Мемфис гризлиз 142:112 (2:1)
Лидер "Мемфиса" Джа Морант набрал 34 очка и сделал 7 передач.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 07 мая 2022
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