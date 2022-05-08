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NEWSru.co.il :: Спорт8 мая 2022 г., 10:41

Чемпионат Германии. "Шальке 04" вернулся в Бундеслигу

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Чемпионат Германии. "Шальке 04" вернулся в Бундеслигу

За тур до окончания чемпионата второй Бундеслиги "Шальке 04" обеспечил себе место в элитном дивизионе в следующем сезоне.

У "кобальтовых" 62 очка. У "Гамбурга", "Дармштадта" и "Вердера" по 57.

Напрямую в элиту выходят первые две команды, третья будет участвовать в стыковых матчах.

"Шальке 04" вылетел из Бундеслиги по итогам прошлого сезона.


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