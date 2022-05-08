Чемпионат Германии. "Шальке 04" вернулся в Бундеслигу
За тур до окончания чемпионата второй Бундеслиги "Шальке 04" обеспечил себе место в элитном дивизионе в следующем сезоне.
У "кобальтовых" 62 очка. У "Гамбурга", "Дармштадта" и "Вердера" по 57.
Напрямую в элиту выходят первые две команды, третья будет участвовать в стыковых матчах.
"Шальке 04" вылетел из Бундеслиги по итогам прошлого сезона.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 08 мая 2022
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