"Барселона" победила в Севилье. Результаты матчей

Состоялись матчи тридцать пятого тура чемпионата Испании. "Барселона" в гостях обыграла "Бетис" 2:1.

Мальорка - Гранада 2:6

"Битва за выживание" - победитель выбирался из зоны вылета.

Атлетик (Бильбао) - Валенсия 0:0

Сельта (Виго) - Алавес 4:0

"Алавес" занимает последнее место.

Кадис - Эльче 3:0

"Кадис" оторвался от зоны вылета на три очка.

Бетис (Севилья) - Барселона 1:2

"Барселона" закрепилась на втором месте, на пять очков опережая "Севилью".

Как сказал комментатор, ""Бетис" не заслуживал поражения в этой встрече". Хозяева. которые в случае победы могли настичь "Атлетико", навязали фавориту борьбу и смотрелись неплохо.

На 76-й минуте Фати пробил с линии штрафной. Удар получился корявым, но мяч закатился в угол ворот 0:1.

Через 2 минуты хозяева подали штрафной с фланга. Бывший защитник "Барселоны" Марк Бартра головой отправил мяч в сетку 1:1.

Победный гол был забит на четвертой минуте компенсированного времени. Жорди Альба ударом слету вколотил мяч под перекладину 1:2.