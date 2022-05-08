"Барселона" победила в Севилье. Результаты матчей
Состоялись матчи тридцать пятого тура чемпионата Испании. "Барселона" в гостях обыграла "Бетис" 2:1.
Мальорка - Гранада 2:6
"Битва за выживание" - победитель выбирался из зоны вылета.
Атлетик (Бильбао) - Валенсия 0:0
Сельта (Виго) - Алавес 4:0
"Алавес" занимает последнее место.
Кадис - Эльче 3:0
"Кадис" оторвался от зоны вылета на три очка.
Бетис (Севилья) - Барселона 1:2
"Барселона" закрепилась на втором месте, на пять очков опережая "Севилью".
Как сказал комментатор, ""Бетис" не заслуживал поражения в этой встрече". Хозяева. которые в случае победы могли настичь "Атлетико", навязали фавориту борьбу и смотрелись неплохо.
На 76-й минуте Фати пробил с линии штрафной. Удар получился корявым, но мяч закатился в угол ворот 0:1.
Через 2 минуты хозяева подали штрафной с фланга. Бывший защитник "Барселоны" Марк Бартра головой отправил мяч в сетку 1:1.
Победный гол был забит на четвертой минуте компенсированного времени. Жорди Альба ударом слету вколотил мяч под перекладину 1:2.
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