Чемпионат мира по фехтованию. Израильтянин завоевал серебряную медаль
В предпоследний день кадетского и юношеского чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Дубае, ОАЭ, сборная Израиля завоевала две серебряные медали.
Обе завоевали шпажисты - юниорка Николь Фейгин и кадет Алон Сарид.
В финале он проиграл американцу Самуэлю Имреку.
Бронзовые медали завоевали итальянец Фабио Мастромарино и украинец Максим Перчук.
На данный момент сборная Израиля занимает 11-е место в медальном зачете чемпионата (2 серебряные медали).
Лидирует сборная США, завоевавшая больше всех медалей (6 + 2 + 5). На втором месте итальянцы (2 + 2 + 4), на третьем - немцы (1 + 2 + 1).
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 09 апреля 2022
Юниорский чемпионат мира по фехтованию. Израильтянка завоевала серебряную медаль
Юниорский чемпионат мира по фехтованию. Израильтянка завоевала серебряную медаль
// NEWSru.co.il // Спорт // 06 апреля 2022
Чемпионат мира среди кадетов. Рапирист из Кувейта отказался выйти на поединок с израильтянином
Чемпионат мира среди кадетов. Рапирист из Кувейта отказался выйти на поединок с израильтянином
// NEWSru.co.il // Спорт // 12 марта 2022
25 украинских фехтовальщиков будут жить и тренироваться в Израиле
25 украинских фехтовальщиков будут жить и тренироваться в Израиле