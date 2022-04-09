Чемпионат мира по фехтованию. Израильтянин завоевал серебряную медаль

В предпоследний день кадетского и юношеского чемпионата мира по фехтованию, который проходит в Дубае, ОАЭ, сборная Израиля завоевала две серебряные медали.

Обе завоевали шпажисты - юниорка Николь Фейгин и кадет Алон Сарид.

В финале он проиграл американцу Самуэлю Имреку.

Бронзовые медали завоевали итальянец Фабио Мастромарино и украинец Максим Перчук.

На данный момент сборная Израиля занимает 11-е место в медальном зачете чемпионата (2 серебряные медали).

Лидирует сборная США, завоевавшая больше всех медалей (6 + 2 + 5). На втором месте итальянцы (2 + 2 + 4), на третьем - немцы (1 + 2 + 1).