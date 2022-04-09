Андрей Шевченко об обстреле Краматорска: "Геноцид украинского народа"

Знаменитый украинский футболист и бывший тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался об обстреле россиянами вокзала в Краматорске.

Его слова приводит sport.ua " Я никогда не забуду и никогда не прощу. Настоящий геноцид украинского народа. Российские войска разрушают наши города, отнимают жизнь невинных украинцев. Сегодня ракеты ударили по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где украинцы мирно ждали эвакуации в безопасные районы.

Могут ли они называть себя "людьми"? Мир должен действовать сейчас и остановить эту ужасную войну, которая длится уже 6 недель.

Остановить войну сейчас!"