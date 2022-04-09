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NEWSru.co.il :: Спорт9 апреля 2022 г., 06:08

Чемпионат Германии. Дубль Брандта позволил "Боруссии" продолжить погоню за лидером

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Чемпионат Германии. Дубль Брандта позволил "Боруссии" продолжить погоню за лидером

В стартовом матче двадцать девятого тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" в гостях победила "Штутгарт" 2:0.

"Шмели" отстают от "Баварии" на шесть очков, "Штутгарт" на 1 очко оторвался от зоны вылета.

На 12-й минуте "швабы" увлеклись атакой и пропустили контратаку. Длинный пас вперед. Холанд вышел один на один, но бить не стал, а прострелил. Юлиан Брандт отправил мяч в пустые ворота 0:1.

На 71-й минуте Брандт пробил из-за пределов штрафной 0:2.


В последние 20 минут хозяева создали три голевых момента. Голкипер отразил мяч, летевший в "девятку" после удара Сосы. На 90-й минуте Соса эффектно перебросил мяч через вратаря, но попал в перекладину.

На последних секундах матча Холанн забил третий мяч, но он не был засчитан - офсайд у Беллингема.

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