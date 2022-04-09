Чемпионат Англии. Вечер агрессивного гостя. "Челси" забил шесть безответных голов, "Лидс" - три
Состоялись матчи тридцать второго тура чемпионата Англии. "Челси" в гостях разгромил "Саутгемптон" 6:0.
Саутгемптон - Челси (Лондон) 0:6
По два мяча забили Тимо Вернер и Мэйсон Маунт. По одному Кай Хаверц и Маркос Алонсо.
"Синие" сокрушили соперника в самом начале встречи. На 31-й минуте счет был 4:0.
Уотфорд - Лидс 0:3
Арсенал (Лондон) - Брайтон энд Хоув 1:2
"Чайки" одержали первую победу в Премьер-лиге, начиная с 12 февраля.
В концовке "канониры" были близки к тому, чтобы отыграться, но спасти игру не сумели.
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