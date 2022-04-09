Евролига. "Реал" проиграл "Баварии". "Маккаби" на пятом месте

Почти завершился регулярный чемпионат Евролиги. Осталось сыграть матч "Маккаби" - "Фенербахче". Тель-авивская команда занимает пятое место и даже в случае победы в последней игре "Реал" не догонит.

© NEWSru.co.il

Все права на материалы, находящиеся на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах.

При любом использовании материалов сайта, гиперссылка (hyperlink) на NEWSru.co.il обязательна.