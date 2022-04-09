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NEWSru.co.il :: Спорт9 апреля 2022 г., 07:53

Евролига. "Реал" проиграл "Баварии". "Маккаби" на пятом месте

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Евролига. "Реал" проиграл "Баварии". "Маккаби" на пятом месте

Почти завершился регулярный чемпионат Евролиги. Осталось сыграть матч "Маккаби" - "Фенербахче". Тель-авивская команда занимает пятое место и даже в случае победы в последней игре "Реал" не догонит.

Положение команд, вышедших в плэй-офф:

"Барселона", "Олимпиакос", "Милан", "Реал", "Маккаби", "Анадолу Эфес", "Монако", "Бавария".

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 59:62


Реал (Мадрид, Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 88:97

Немцы помогли "Милану" занять третье место.

Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 93:85

Монако (Франция) - Альба (Берлин, Германия) 91:74

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