Евролига. "Реал" проиграл "Баварии". "Маккаби" на пятом месте
Почти завершился регулярный чемпионат Евролиги. Осталось сыграть матч "Маккаби" - "Фенербахче". Тель-авивская команда занимает пятое место и даже в случае победы в последней игре "Реал" не догонит.
Положение команд, вышедших в плэй-офф:
"Барселона", "Олимпиакос", "Милан", "Реал", "Маккаби", "Анадолу Эфес", "Монако", "Бавария".
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 59:62
Реал (Мадрид, Испания) - Бавария (Мюнхен, Германия) 88:97
Немцы помогли "Милану" занять третье место.
Црвена Звезда (Белград, Сербия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 93:85
Монако (Франция) - Альба (Берлин, Германия) 91:74
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