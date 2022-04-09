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NEWSru.co.il :: Спорт9 апреля 2022 г., 16:48

Чемпионат Англии. Миколенко помог обыграть "Манчестер Юнайтед"

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Виталий Миколенко против Криштиану Роналду

В матче тридцать второго тура чемпионата Англии "Эвертон" одержал сенсационную победу над "Манчестер Юнайтед" 1:0.

Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко отыграл весь матч.

Криштиану Роналду на 87- минуте получил желтую карточку.

Вроде бы было преимущество у гостей, но создавалось впечатление, что команда Рангника не знает, что с ним делать.

На 27-й минуте Энтони Гордон пробил из полукруга перед штрафной. Мяч попал в защитника и влетел в сетку 1:0.


В конце встречи опасно били Погба и Криштиану Роналду - Пикфорд справился.

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