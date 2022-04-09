Левандовски забил. "Бавария" победила. "Возвращение" "Кельна"
Состоялись матчи двадцать девятого тура чемпионата Германии. "Бавария" победила "Аугсбург" 1:0. "Кельн" одержал волевую победу над "Майнцем" 3:2.
Бавария (Мюнхен) - Аугсбург 1:0
На 82-й минуте Роберт Левандовски реализовал пенальти.
Вольфсбург - Арминия (Билефельд) 4:0
Кельн - Майнц 3:2
На 60-й минуте гости вели в счете 2:0.
Гройтер Фюрт - Боруссия (Менхенгладбах) 0:2
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