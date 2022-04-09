Бокс. Геннадий Головкин нокаутировал японца в чемпионском бою
В Сайтаме, Япония, состоялся объединительный бой. Геннадий Головкин (Казахстан) защитил титулы чемпиона мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и IBO, и завоевал пояс суперчемпиона по версии WBA, который до боя принадлежал японцу Рета Мурате.
Японский боксер активнее начал бой.
Во второй половине боя боец из Казахстана выглядел свежее и быстрее соперника. В девятом раунде он нанес точный удар, после которого Мурата опустился на колени Команда японского боксера отказалась от продолжения поединка.
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