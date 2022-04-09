Никола Йокич установил рекорд НБА
Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич установил рекорд НБА по результативности за один сезон, сообщает ESPN.
Он стал первым игроком лиги, набравшим в течение одного сезона 2000 очков, сделавшим 1000 подборов и 500 результативных передач.
Сербский басукетболист играет за "Денвер" с 2015 года. Он трижды участвовал в Матче всех звезд НБА. Он был признан самым ценным игроком по итогам прошлого сезона.
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