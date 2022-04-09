Олимпийская чемпионка совершила "кровавый заплыв", протестуя против геноцида украинского народа
Литовская пловчиха, олимпийская чемпионка Рута Мейлутите совершила заплыв в озере, расположенном неподалеку от посольства России в Вильнюсе.
Организаторы акции покрасили воду озера в красный цвет, символизирующий кровь украинцев, которую проливают российские военные преступники.
В твиттере чемпионка написала, что акция направлена на поддержку украинского народа, ставшего жертвой геноцида со стороны россиян.
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