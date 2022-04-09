Чемпионат Испании. Бывший форвард "Металлиста" забил на девятой минуте компенсированного времени

В стартовом матче тридцать первого тура чемпионата Испании "Севилья" победила "Гранаду" 4:2. Победный гол был забит на третьей минуте компенсированного времени.

"Севилья" идет на втором месте, отставая от "Реала" на 9 очков. "Гранада" балансирует на грани зоны вылета.

Для обеих соперников игра имела большое значение. Хозяева уже вряд ли рассчитывают побороться с "Реалом" за чемпионство, но они ведут борьбу за второе место с "Барселоной" и "Атлетико", опережая их на 3 очка.

На 23-й минуте Дарвин Мачис великолепным ударом из-за пределов штрафной открыл счет 0:1.

Севильцы отыгрались на 32-й минуте. Навас навесил. Диего Карлос головой отправил мяч в нижний угол ворот 1:1. На 66-й минуте Окампос протолкнул мяч в сетку. Эпизод был неоднозначный. Во-первых, защитники сбили Корону - мог быть пенальти. Во-вторых, игрок хозяев был в явном "вне игры". Видимо, судья счел, что офсайд был пассивным и гол засчитал 2:1.

На 77-й минуте судья гол хозяев не засчитал.

Гости почти сразу же могли отыграться, но мяч после великолепного обводящего удара Узуни попал в штангу и ушел за пределы поля. На 88-й минуте после подачи углового Виктор Диас сравнял счет 2:2.

На третьей минуте компенсированного времени следует навес на линию вратарской. Ракитич головой сбросил мяч. Рафа Мир забил победный гол 3:2. Через 6 минут бывший игрок харьковского "Металлиста" Алехандро Гомес отправил мяч в пустые ворота.