Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу
В Испании продолжается женский чемпионат мира по гандболу. Датчанки разгромили сборную Венгрии 30:19.
Хорватия - Аргентина 28:22
Чехия - Южная Корея 26:32
Бразилия - Австрия 38:31
Германия - Конго 29:18
Дания - Венгрия 30:19
Испания - Япония 28:26
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 08 декабря 2021
Чемпионат мира по гандболу. Россиянки победили сборную Сербии
Чемпионат мира по гандболу. Россиянки победили сборную Сербии
// NEWSru.co.il // Спорт // 04 декабря 2021
Чемпионат мира по гандболу. Шведки разгромили сборную Узбекистана, норвежки - Казахстана
Чемпионат мира по гандболу. Шведки разгромили сборную Узбекистана, норвежки - Казахстана
// NEWSru.co.il // Спорт // 03 декабря 2021
Чемпионат мира по гандболу. Россиянки разгромили сборную Камеруна, румынки - Ирана
Чемпионат мира по гандболу. Россиянки разгромили сборную Камеруна, румынки - Ирана