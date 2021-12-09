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NEWSru.co.il :: Спорт9 декабря 2021 г., 06:37

Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу

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Результаты матчей женского чемпионата мира по гандболу

В Испании продолжается женский чемпионат мира по гандболу. Датчанки разгромили сборную Венгрии 30:19.

Хорватия - Аргентина 28:22

Чехия - Южная Корея 26:32

Бразилия - Австрия 38:31

Германия - Конго 29:18


Дания - Венгрия 30:19

Испания - Япония 28:26

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