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NEWSru.co.il :: Спорт9 декабря 2021 г., 07:15

"Бавария" отправила "Барселону" в Лигу Европы. Итоги группового турнира

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"Бавария" - "Барселона". Томас Мюллер открывает счет

Почти завершился групповой турнир Лиги чемпионов. Сегодня "Вильярреал" и "Аталанта" выяснят, кто сыграет в плэй-офф Лиги чемпионов, а кто - Лиги Европы. Итальянцев устроит только победа.

"Барселона" впервые с 2004 года не вышла в плэй-офф Лиги чемпионов. "Зальцбург" стал первой австрийской командой, вышедшей в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В плэй-офф вышли "Бавария", "Бенфика", "Манчестер Юнайтед", "Лилль", "Зальцбург", "Ювентус", "Челси".


В плэй-офф Лиги Европы вышли "Барселона", "Севилья", "Зенит".

Вылетели из еврокубков киевское "Динамо", "Янг Бойз", "Вольфсбург", "Мальме".

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