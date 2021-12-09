"Бавария" отправила "Барселону" в Лигу Европы. Итоги группового турнира
Почти завершился групповой турнир Лиги чемпионов. Сегодня "Вильярреал" и "Аталанта" выяснят, кто сыграет в плэй-офф Лиги чемпионов, а кто - Лиги Европы. Итальянцев устроит только победа.
"Барселона" впервые с 2004 года не вышла в плэй-офф Лиги чемпионов. "Зальцбург" стал первой австрийской командой, вышедшей в 1/8 финала Лиги чемпионов.
В плэй-офф вышли "Бавария", "Бенфика", "Манчестер Юнайтед", "Лилль", "Зальцбург", "Ювентус", "Челси".
В плэй-офф Лиги Европы вышли "Барселона", "Севилья", "Зенит".
Вылетели из еврокубков киевское "Динамо", "Янг Бойз", "Вольфсбург", "Мальме".
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