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NEWSru.co.il :: Спорт9 декабря 2021 г., 09:42

От рака умерла участница олимпиады в Рио-де-Жанейро

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От рака умерла участница олимпиады в Рио-де-Жанейро

На 68-м году жизни умерла новозеландская спортсменка (конный спорт) Джули Бруэм, сообщает Stuff.

Она умерла от рака.

Она соревновалась в выездке и была участницей олимпиады 2016 года. Джули стала самой возрастной олимпийской спортсменкой в истории Новой Зеландии и самой возрастной участницей олимпиады в Рио-де-Жанейро.


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