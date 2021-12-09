От рака умерла участница олимпиады в Рио-де-Жанейро
На 68-м году жизни умерла новозеландская спортсменка (конный спорт) Джули Бруэм, сообщает Stuff.
Она умерла от рака.
Она соревновалась в выездке и была участницей олимпиады 2016 года. Джули стала самой возрастной олимпийской спортсменкой в истории Новой Зеландии и самой возрастной участницей олимпиады в Рио-де-Жанейро.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 08 декабря 2021
Умер известный баскетболист, перенесший инсульт во время тренировки
Умер известный баскетболист, перенесший инсульт во время тренировки