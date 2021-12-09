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NEWSru.co.il :: Спорт9 декабря 2021 г., 08:15

Дени Авдия набрал 10 очков в Детройте. Результаты матчей

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Дени Авдия набрал 10 очков в Детройте. Результаты матчей

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Вашингтон" в овертайме одолел "Детройт" 119:116. "Юта" разгромила "Миннесоту" 136:104.

Шарлотт Хорнетс - Филадельфия Сиксерз 106:110

Кливленд Кавальерз - Чикаго Булз 115:92

Детройт Пистонз - Вашингтон Визардс 116:119 (овертайм)

Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 20 минут (10 + 6 подборов).


Индиана Пэйсерз - Нью-Йорк Никс 122:102

Майами Хит - Милуоки Бакс 113:104

Торонто Рэпторз - Оклахома-Сити Тендер 109:110

Хьюстон Рокитс - Бруклин Нетс 114:104

Мемфис Гризлиз - Даллас Мэверикс 96:104

Миннесота Тимбервулвз - Юта Джаз 104:136

Нью-Орлеан Пеликанз - Денвер Наггетс 114:120 (овертайм)

Голден Стэйт Уорриорз - Портленд Трэйл Блэйзерс 104:94

Сакраменто Кингз - Орландо Мэджик 142:130

Лос-Анджелес Клипперс - Бостон Селтикс 114:111

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