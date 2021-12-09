Дени Авдия набрал 10 очков в Детройте. Результаты матчей
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Вашингтон" в овертайме одолел "Детройт" 119:116. "Юта" разгромила "Миннесоту" 136:104.
Шарлотт Хорнетс - Филадельфия Сиксерз 106:110
Кливленд Кавальерз - Чикаго Булз 115:92
Детройт Пистонз - Вашингтон Визардс 116:119 (овертайм)
Израильский форвард столичной команды Дени Авдия отыграл 20 минут (10 + 6 подборов).
Индиана Пэйсерз - Нью-Йорк Никс 122:102
Майами Хит - Милуоки Бакс 113:104
Торонто Рэпторз - Оклахома-Сити Тендер 109:110
Хьюстон Рокитс - Бруклин Нетс 114:104
Мемфис Гризлиз - Даллас Мэверикс 96:104
Миннесота Тимбервулвз - Юта Джаз 104:136
Нью-Орлеан Пеликанз - Денвер Наггетс 114:120 (овертайм)
Голден Стэйт Уорриорз - Портленд Трэйл Блэйзерс 104:94
Сакраменто Кингз - Орландо Мэджик 142:130
Лос-Анджелес Клипперс - Бостон Селтикс 114:111
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