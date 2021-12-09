Шутаут Блэквуда. Возвращение "Вегаса". Результаты матчей
Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" разгромил "Филадельфию" 3:0, "Колорадо" - "Рейнджерс" 7:3.
Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерз 3:0
Маккензи Блэквуд совершил второй шутаут в сезоне, отразив 25 бросков.
Нью-орк Рейнджерс - Колорадо Эвеланш 3:7
Хозяева выиграли первый период 2:1, но провалили второй 0:5.
Назем Кадри (Колорадо) забил гол и сделал две результативные передачи.
Ванкувер Кэнакс - Бостон Брюинз 2:1 (буллиты)
Победный буллит (счет в серии буллитов 2:0) забросил Бо Хорват.
Вегас Голден Найтс - Даллас Старз 5:4
На 50-й минуте гости вели в счете 4:2.
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