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NEWSru.co.il :: Спорт9 декабря 2021 г., 08:39

Шутаут Блэквуда. Возвращение "Вегаса". Результаты матчей

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Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерз 3:0

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Нью-Джерси" разгромил "Филадельфию" 3:0, "Колорадо" - "Рейнджерс" 7:3.

Нью-Джерси Дэвилз - Филадельфия Флайерз 3:0

Маккензи Блэквуд совершил второй шутаут в сезоне, отразив 25 бросков.

Нью-орк Рейнджерс - Колорадо Эвеланш 3:7

Хозяева выиграли первый период 2:1, но провалили второй 0:5.


Назем Кадри (Колорадо) забил гол и сделал две результативные передачи.

Ванкувер Кэнакс - Бостон Брюинз 2:1 (буллиты)

Победный буллит (счет в серии буллитов 2:0) забросил Бо Хорват.

Вегас Голден Найтс - Даллас Старз 5:4

На 50-й минуте гости вели в счете 4:2.

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