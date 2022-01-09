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NEWSru.co.il :: Спорт9 января 2022 г., 09:16

Теннис. Победительницей турнира в Мельбурне стала Аманда Анисимова

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Теннис. Победительницей турнира в Мельбурне стала Аманда Анисимова

Победительницей теннисного турнира Melbourne Summer Set 2 (серия WTA 250, хард, призовой фонд около 250 тысяч долларов) стала американка Аманда Анисимова.

В финале она обыграла белоруску Александру Соснович 7:5, 1:6, 6:4.

Матч продолжался 128 минут.

20-летняя Аманда Анисимова во второй раз в карьере победила в турнире Женской теннисной ассоциации. Завтра она вернется на 60-е место в рейтинге организации.

Выход в финал позволил Александре Соснович вернуться в Тор-100.


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