Теннис. Победительницей турнира в Мельбурне стала Аманда Анисимова
Победительницей теннисного турнира Melbourne Summer Set 2 (серия WTA 250, хард, призовой фонд около 250 тысяч долларов) стала американка Аманда Анисимова.
В финале она обыграла белоруску Александру Соснович 7:5, 1:6, 6:4.
Матч продолжался 128 минут.
20-летняя Аманда Анисимова во второй раз в карьере победила в турнире Женской теннисной ассоциации. Завтра она вернется на 60-е место в рейтинге организации.
Выход в финал позволил Александре Соснович вернуться в Тор-100.
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// NEWSru.co.il // Спорт // 08 января 2022
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