Финал турнира в Аделаиде. Гаэль Монфис победил Карена Хачанова
Победителем теннисного турнира Adelaide International 1 (хард, призовой фонд 500 тысяч долларов) стал француз Гаэль Монфис.
В финале он победил россиянина Карена Хачанова 6:4, 6:4.
Матч продолжался 79 минут.
Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
// NEWSru.co.il // Спорт // 09 января 2022
Финал турнира в Мельбурне. Симона Халеп победила Веронику Кудерметову
Финал турнира в Мельбурне. Симона Халеп победила Веронику Кудерметову
// NEWSru.co.il // Спорт // 09 января 2022
Финал турнира в Алелаиде. Первая ракетка мира победила Елену Рыбакину
Финал турнира в Алелаиде. Первая ракетка мира победила Елену Рыбакину
// NEWSru.co.il // Спорт // 09 января 2022
Теннис. Победительницей турнира в Мельбурне стала Аманда Анисимова
Теннис. Победительницей турнира в Мельбурне стала Аманда Анисимова