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NEWSru.co.il :: Спорт9 января 2022 г., 08:42

Адетокунбо набрал 43 очка, Сабонис - 42. "Бостон" разгромил "Нью-Йорк"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Финикс Санз - Майами Хит 100:123

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" проиграл "Шарлотт" 106:114. "Бостон" разгромил "Нью-Йорк" 99:75.

Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 114:106

Лидер "оленей" Яннис Адетокунбо набрал 43 очка и сделал 12 подборов.

Детройт Пистонс - Орландо Мэджик 97:92

Индиана Пейсерз - Юта Джаз 125:113


Домантас Сабонис (Индиана) набрал 42 очка и сделал 6 подборов.

Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс 99:75

Финикс Санз - Майами Хит 100:123

"Майами" прервал серию "Финикса" из 6 побед.

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