Адетокунбо набрал 43 очка, Сабонис - 42. "Бостон" разгромил "Нью-Йорк"
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Милуоки" проиграл "Шарлотт" 106:114. "Бостон" разгромил "Нью-Йорк" 99:75.
Шарлотт Хорнетс - Милуоки Бакс 114:106
Лидер "оленей" Яннис Адетокунбо набрал 43 очка и сделал 12 подборов.
Детройт Пистонс - Орландо Мэджик 97:92
Индиана Пейсерз - Юта Джаз 125:113
Домантас Сабонис (Индиана) набрал 42 очка и сделал 6 подборов.
Бостон Селтикс - Нью-Йорк Никс 99:75
Финикс Санз - Майами Хит 100:123
"Майами" прервал серию "Финикса" из 6 побед.
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