Бензема забил 300-й гол. "Реал" разгромил "Валенсию"

В матче двадцатого тура чемпионата Испании мадридский "Реал" разгромил "Валенсию" 4:1. По два мяча забили Карим Бензема и Винисиус Жуниор.

На счету Карима Бензема 301 гол в матчах за "Реал". Он вышел на четвертое место в списке бомбардиров "королевского клуба". Впереди Криштиану Роналду (450 голов), Рауль (323) и Альфредо ди Стефано (308).

"Реал":Куртуа, Эдер Милитау, Алаба, Менди, Кроос, Модрич (Себальос, 70), Каземиру (Камавинга, 71), Бензема (Иско, 89), Асенсио, Васкес (Начо, 87), Винисиус Жуниор (Вальверде, 87)

"Валенсия": Силлессен, Гильямон, Диакаби, Хосе Гайя, Альдерете, Васс, Пиччини (Иранцо, 79), Муса (Вальехо, 83), Гонсалу Гедеш, Гомес (Черышев, 66), Элдер Кошта (Маркос Андре, 66)

На 43-й минуте Карим Бензема реализовал пенальти 1:0. На 52-й минуте Винисиус сместился с фланга в центр, сыграл "в стенку" с Бензема, прорвался к воротам и забил 2:0. На 61-й минуте гости потеряли мяч в центре поля. Быстрая атака. Бензема делает передачу. Асенсио сильно бьет. Вратарь мяч парировал. Винисиус добил мяч в сетку 3:0.

На 76-й минуте Гедеш не реализовал пенальти, но гол забил. Куртуа парировал мяч. Гедеш головой добил мяч в сетку 3:1.

На 88-й минуте Бензема принял мяч в штрафной, развернулся и пробил в угол ворот 4:1.