Финал турнира в Мельбурне. Симона Халеп победила Веронику Кудерметову
Победительницей теннисного турнира Melbourne Summer Set 1 (серия WTA 250, хард, призовой фонд около 250 тысяч долларов) стала румынка Симона Халеп.
В финале бывшая первая ракетка мира победила россиянку Веронику Кудерметову 6:2, 6:3.
Симона победила в турнире WTA впервые с 2020 года.
Melbourne Summer Set 1 и 2 - турниры серии WTA250, которые в этом году проводились в Мельбурне из-за отмены турниров в Окленде и Брисбене.
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