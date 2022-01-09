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NEWSru.co.il :: Спорт9 января 2022 г., 10:53

Финал турнира в Мельбурне. Симона Халеп победила Веронику Кудерметову

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Финал турнира в Мельбурне. Симона Халеп победила Веронику Кудерметову

Победительницей теннисного турнира Melbourne Summer Set 1 (серия WTA 250, хард, призовой фонд около 250 тысяч долларов) стала румынка Симона Халеп.

В финале бывшая первая ракетка мира победила россиянку Веронику Кудерметову 6:2, 6:3.

Симона победила в турнире WTA впервые с 2020 года.

Melbourne Summer Set 1 и 2 - турниры серии WTA250, которые в этом году проводились в Мельбурне из-за отмены турниров в Окленде и Брисбене.


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