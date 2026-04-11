"Маккаби" выбывает. Результаты матчей Евролиги

Завершился тридцать седьмой тур регулярного чемпионата Евролиги.

Тель-авивский "Маккаби" утратил шансы на выход в следующий этап. "Победы "Монако" и "Црвены Звезды" лишили "желтых" даже теоретических шансов.

Монако (Франция) - Барселона (Испания) 93:86

Команды ведут борьбу за плэй-ин. "Монако" уже гаранировал себе место в следующем этапе.

Дубай (ОАЭ) - "Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 69:85

Поражение сделало шансы "Дубая" на выход в плэй-ин минимальными.

Партизан (Белград, Сербия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 74:83

"Жальгирис" ведет борьбу за плэй-офф. "Партизан" уже ваылетел.

Виртус (Болонья, Италия) - Баскония (Витория, Испания) 72:82

"Баскония" одержала четвертую победу подряд, обошла "Виртус" и поднялась" на 17-е место.

АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 93:106