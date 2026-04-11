"Маккаби" выбывает. Результаты матчей Евролиги
Завершился тридцать седьмой тур регулярного чемпионата Евролиги.
Тель-авивский "Маккаби" утратил шансы на выход в следующий этап. "Победы "Монако" и "Црвены Звезды" лишили "желтых" даже теоретических шансов.
Монако (Франция) - Барселона (Испания) 93:86
Команды ведут борьбу за плэй-ин. "Монако" уже гаранировал себе место в следующем этапе.
Дубай (ОАЭ) - "Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 69:85
Поражение сделало шансы "Дубая" на выход в плэй-ин минимальными.
Партизан (Белград, Сербия) - Жальгирис (Каунас, Литва) 74:83
"Жальгирис" ведет борьбу за плэй-офф. "Партизан" уже ваылетел.
Виртус (Болонья, Италия) - Баскония (Витория, Испания) 72:82
"Баскония" одержала четвертую победу подряд, обошла "Виртус" и поднялась" на 17-е место.
АСВЕЛ (Лион-Виллербан, Франция) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 93:106