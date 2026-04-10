"Фенербахче" и "Реал" вышли в плэй-офф. Результаты матчей Евролиги
время публикации: 10 апреля 2026 г., 09:27 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 09:32
Состоялись матчи тридцать седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.
В плэй-офф вышли "Олимпиакос", "Валенсия". "Реал" и "Фенербахче".
Фенербахче (Стамбул, Турция) - Реал (Мадрид, Испания) 69:74
Последнюю четверть "Реал" выиграл 20:11.
Милан (Италия) - Бавария (Мюнхен, Германия) 84:94
Обе команды не попали в плэй-офф.
Валенсия (Испания) - Панатинаикос (Афины, Греция) 102:84
Ссылки по теме