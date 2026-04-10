НБА. Бен Cараф набрал 19 очков. "Бруклин" проиграл

В матче регулярного чемпионата НБА "Индиана" разгромила "Бруклин" 123:94.

"Пэйсерз", семь игроков которого набрали не менее 10 очков, прервал серию из трех поражений.

Обе команды давно не претендуют на выход в плэй-офф.

Израильтянин Бен Сараф набрал 19 очков, сделал 5 подборов и 6 передач.