Спорт

НБА. Бен Cараф набрал 19 очков. "Бруклин" проиграл

время публикации: 10 апреля 2026 г., 10:36 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 10:42
НБА. Бен Шараф набрал 19 очков. "Бруклин" проиграл
AP Photo/Yuki Iwamura

В матче регулярного чемпионата НБА "Индиана" разгромила "Бруклин" 123:94.

"Пэйсерз", семь игроков которого набрали не менее 10 очков, прервал серию из трех поражений.

Обе команды давно не претендуют на выход в плэй-офф.

Израильтянин Бен Сараф набрал 19 очков, сделал 5 подборов и 6 передач.

