НБА. Бен Cараф набрал 19 очков. "Бруклин" проиграл
время публикации: 10 апреля 2026 г., 10:36 | последнее обновление: 10 апреля 2026 г., 10:42
В матче регулярного чемпионата НБА "Индиана" разгромила "Бруклин" 123:94.
"Пэйсерз", семь игроков которого набрали не менее 10 очков, прервал серию из трех поражений.
Обе команды давно не претендуют на выход в плэй-офф.
Израильтянин Бен Сараф набрал 19 очков, сделал 5 подборов и 6 передач.
