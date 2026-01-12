Хаби Алонсо уволен с поста главного тренера "Реала"
время публикации: 12 января 2026 г., 19:47 | последнее обновление: 12 января 2026 г., 19:47
После поражения от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании Хаби Алонсо уволен с поста главного тренера "Реала", сообщает официальный сайт клуба.
В заявлении говорится, что тренер покинул пост "по взаимному соглашению сторон".
На данный момент "Реал" занимает второе место в чемпионате Испании.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 января 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026