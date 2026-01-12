После поражения от "Барселоны" в финале Суперкубка Испании Хаби Алонсо уволен с поста главного тренера "Реала", сообщает официальный сайт клуба.

В заявлении говорится, что тренер покинул пост "по взаимному соглашению сторон".

На данный момент "Реал" занимает второе место в чемпионате Испании.