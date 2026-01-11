x
11 января 2026
11 января 2026
11 января 2026
11 января 2026
Спорт

Сенсация Кубка Англии. Действующий обладатель трофея проиграл клубу шестого дивизиона

Футбол
Сенсации
время публикации: 11 января 2026 г., 16:09 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 16:16
Сенсация Кубка Англии. Действующий обладатель трофея проиграл клубу шестого дивизиона
AP Photo/Jon Super

В матче1/32 финала Кубка Англии "Кристал Пэлас" сенсационно проиграл "Маклсфилду" 1:2.

Действующий обладатель трофея проиграл команде шестого дивизиона.

Пол Доусон забил в ворота лондонцев нв43-й минуте. На 60-й минуте воспитанник "Манчестер Сити" Айзек Бакли удвоил преимущество хозяев.

На 90-й минуте гол забил Йереми Пино.

Тренирует команду сенсацию брат Уэйна Руни Джон Руни.

Спорт
