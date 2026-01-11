Сенсация Кубка Англии. Действующий обладатель трофея проиграл клубу шестого дивизиона
время публикации: 11 января 2026 г., 16:09 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 16:16
В матче1/32 финала Кубка Англии "Кристал Пэлас" сенсационно проиграл "Маклсфилду" 1:2.
Действующий обладатель трофея проиграл команде шестого дивизиона.
Пол Доусон забил в ворота лондонцев нв43-й минуте. На 60-й минуте воспитанник "Манчестер Сити" Айзек Бакли удвоил преимущество хозяев.
На 90-й минуте гол забил Йереми Пино.
Тренирует команду сенсацию брат Уэйна Руни Джон Руни.
Ссылки по теме